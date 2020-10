VIDEO - Océane Court-Mallaroni, lauréate du prix Arte Mare de la compétition corse

Océane Court-Mallaroni, 33 ans, originaire de l’Alta Rocca, voue une passion pour la comédie et le cinéma depuis sa plus tendre enfance. Elle fait ses débuts au théâtre au sein de la compagnie «Les Nuits blanches» avec laquelle elle joue notamment une adaptation du film «Les Monstres» de Dino Risi. Nantie d’un diplôme avec mention au Cours Florent, elle est sélectionnée à La Manufacture, une école des arts de la scène en Suisse. À sa sortie, elle devient assistante à la mise en scène puis comédienne. Elle tourne dans de nombreux court et longs-métrages et joue le rôle d'Andréa dans la série télévisée «Back to Corsica». L’an passé, elle était à l’affiche d’une création mise en scène par la compagnie suisse Isis Fahmy, inspirée du roman «La Horde du Contrevent» d’Alain Damasio. «Un beau jour j’ai voulu me tourner vers la réalisation car j’avais envie d’écrire cette histoire sur la thématique du suicide, et le cinéma me paraissait être le meilleur moyen » explique t-elle.



Synopsis : Johan, le frère d’Olivia, vient de suicider. Venue récupérer ses affaires personnelles au centre psychiatrique, et rongée par la culpabilité de l’avoir abandon né, Olivia va le faire revivre le temps d’un dernier voyage. Embarquée dans une voiture avec le spectre de son frère, dans les entrailles de la montagne corse, ils essayent de se raconter, de se comprendre, de se pardonner, de se dire Adieu.



Dans le casting, pour le rôle de Johann : Jeremy Alberti (Back to Corsica, Une vie violente, Les comètes, Chefs, Chocolat, Les exilés, La papesse Jeanne, Duel au soleil…) «Je connaissais Jérémy car j’avais déjà beaucoup travaillé avec lui. Ça me paraissait donc évident de l’inclure dans ce court-métrage».

Sa sœur Olivia est incarnée par Coralie Russier (Les petites fièvres, Selon la police, Le Daim, Mandibules, Un amour impossible, "120 battements par minute (primé à Cannes), la fête est finie, César Wagner (série), Engrenages (série) … ) «J’avais repéré Coralie Russier dans plusieurs de ses films. Son visage m’était resté en tête et je la trouve formidable. Je l’ai donc contactée via les réseaux sociaux et le courant est passé ».