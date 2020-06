VIDEO - Municipales 2020 à Bastia : Pierre Savelli réélu pour un deuxième mandat

MV le Dimanche 28 Juin 2020 à 20:23

Avec 50% des voix (même si le résultat final doit encore être affiné) le maire sortant de Bastia, Pierre Savelli, a été réélu dimanche 28 juin lors du second tour de l’élection municipale, au terme d’une triangulaire peu favorable. Il devance Jean-Sébastien De Casalta (39,2%) et Julien Morganti (10,2%).

Les premières images et réactions.

