VIDEO - Jenifer à Erbalonga : "The Voice ? On en reparlera au mois de Septembre"

Rédigé par Gilles Piereschi le Mardi 13 Août 2019 à 13:01

Jenifer était en concert à Erbalonga lundi soir. Avant de se produire, avec succès, sur la scène du théâtre de verdure dans le cadre de l'un des plus anciens festival de musique de Corse, elle s'est accordée un petit moment de répit dans les jardins de l'Hôtel Ostella à Bastia. C'est là que CNI est allé à sa rencontre. Au cours de notre entretien la "coach" à "The Voice" a, notamment, évoqué son avenir, qui n'est pas encore fixé, dans l'émission. "J'ai des projets. Je ne peux pas me dédoubler. Je dois faire des choix. On en reparlera au mois de Septembre" dit-elle dans notre vidéo.

