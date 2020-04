VIDEO - Bastia : le préfet de Haute-Corse contrôle les dérogations d'entrées sur le port

Ce mardi 7 avril en début de soirée, une vingtaine de policiers ont contrôlé les passagers de la traversée Livourne-Bastia de 19h30. Les forces de l'ordre ont vérifié les dérogations des 19 poids lourds et 4 véhicules légers présents sur le bateau.



C'est le troisième contrôle pour les passagers qui ont déjà présenté leur dérogation aux forces de l'ordre italiennes en arrivant au port de Livourne. Par la suite, c'est au personnel de la compagnie maritime surs laquelle ils embarquaient qu'ils ont présenté cette même dérogation.



On sait qu'à la suite d'un arrêté préfectoral, les personnes souhaitant quitter ou entrer en Corse, doivent nécessairement détenir une attestation papier et une dérogation de la préfecture.

Pour obtenir cette dérogation, plusieurs motifs sont retenus : décès, assistance à une personne vulnérable, lieu de résidence et motif professionnel.

Les demandes accompagnées de pièces justificatives sont envoyés à la préfecture de Haute-Corse qui a affecté trois personnes à temps plein à ce service.

En général le traitement d'une dérogation prend selon François Ravier, préfet de Haute-Corse "une demi-journée si leur nombre n'est pas trop élevé". Toute personne voyageant sans cette dérogation est passible d'une amende de 135 euros.





La veille, une polémique avait éclaté sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant des véhicules légers débarquer au port de Bastia. Pour lui, les passagers étaient des touristes pourtant interdits en ces temps de confinement.

Le préfet de Haute-Corse a été très attentif à cette vidéo et explique : "Les personnes du débarquement étaient toutes en règle, les dérogations avaient été contrôlées à leur arrivée. Des passagers venaient pour des raisons professionnelles et d'autres pour rejoindre leur domicile."