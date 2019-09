Une rentrée sociale chargée pour la CGT en Haute-Corse

Pour cette rentrée 2019 la CGT est sur tous les fronts. Ce vendredi 6 septembre, lors d'une conférence de presse à l'union départementale de Haute-Corse, le syndicat a dévoilé son plan d'attaque.



Sur le plan national le syndicat s'est beaucoup impliqué dans la crise des services des urgences. A Bastia, la CGT Haute-Corse a également pris part au conflit qui s'est enlisé tout l'été. Une manifestation à l'hôpital de Bastia est d'ailleurs prévue le 11 septembre prochain.



La réforme des retraites sera, sans aucun doute, une bataille d'envergure pour la CGT. Une réforme qui, selon le syndicat, masquerait "le recul sans précédent du montant des futures retraites ainsi que l'allongement de l'âge de départ pour percevoir un minimum vital". Alors que l'espérance de vie en bonne santé stagne, Jean-Pierre Battestini, délégué général de la CGT Haute-Corse s'inquiète.

"Avec ce genre de réformes on va travailler jusqu'à la mort. Et ce n'est pas qu'une image."



Au niveau local, la CGT dénonce une invitation à la défiscalisation du président de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni, pour l'entreprise Vito. Ce dernier a invité l'entreprise à souscrire à un fonds pour la Corse. De plus, le syndicat se dit favorable à la construction d'un nouveau port à Bastia ainsi qu'au renouvellement de la centrale du Vazzio.



La CGT s'oppose formellement au "statut de résident" pour l'accès au logement. Jean-Pierre Battestini s'indigne. "Ce n'est pas avec des mesures incantatoires et discriminatoires comme le statut résident sur le logement que la Corse va sortir des problèmes. Les travailleurs sont victimes de la vie chère et des difficultés d'accès au logement, c'est en augmentant les salaires, en faisant reculer la précarité en luttant vraiment contre la spéculation qu'on règlera les problèmes."