Une randonneuse secourue par les pompiers du GRIMP à Rogliano

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 5 Août 2019 à 16:12

Ce lundi 5 août à la mi-journée, un couple agé d'une soixantaine d'années qui effectuait une randonnée sur le chemin des douaniers dans le Cap Corse a appelé les secours .

C'est en effet le mari qui a donné l'alerte vers midi, précisant que son épouse a été victime d'un grave malaise.

Le CODIS a aussitôt engagé l'hélicoptère de la Sécurité Civile, Dragon 2B et les pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) pour porter secours à la victime qui se trouvait entre la tour de Sainte Marie et la tour d' Agnello. Les secouristes du GRIMP ont du être treuillé pour aborder la victime qui sera, après conditionnement, évacuée par hélicoptère vers le centre hospitalier de Bastia.

