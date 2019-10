Une nouvelle manifestation, mardi 8 octobre, contre la réforme des retraites

Les retraités cgt-FO et CGT s’élèvent avec force contre les projets du Gouvernement en matière de retraites.



Ils attirent l’attention des pouvoirs publics sur la situation d’extrême précarité d’une grande partie des retraités de Corse et sur les conséquences dramatiques, sur le plan social et humain , des mesures envisagées par le Président Macron.



En conséquence, nous appelons l’ensemble de la population de notre région à soutenir l’action des organisations syndicales et à s’opposer au démantèlement de nos systèmes de retraite, synonyme d’exclusion et de plus grande pauvreté.







Nous demandons :



• La suppression de la hausse de la CSG et la fin du gel des pensions pour toutes les retraites et pensions, avec rattrapage des pertes subies au 1 er janvier 2020.







• La revalorisation de toutes les pensions en fonction de l’évolution des salaires.



• Un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une carrière complète.



• Le maintien et l’amélioration des pensions de réversion.



• L’embauche immédiate de 40.000 personnes comme le demande le personnel des EHPAD et des soins à domicile. La prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % par la Sécurité Sociale et l’ouverture d’un droit universel dans le cadre d’un grand service public de l’aide à l’autonomie.