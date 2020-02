Une femme blessée dans une sortie de route sur la commune de Pancheraccia

Victoria Leonardi le Samedi 8 Février 2020 à 10:21

Les sapeurs-pompiers sont intervenus, ce samedi 8 février 2020 matin pour porter assistance à une automobiliste blessée après un accident de la circulation qui s’est produit peu avant 7 heures, sur la commune de Pancheraccia.

Une jeune femme de 23 ans a perdu le contrôle de son véhicule qui quitté la chaussée et terminé sa course dans un champ.

La victime a été transportée au centre hospitalier de Bastia par les pompiers d'Aleria. Son véhicule était seul en cause.



