Une deuxième recyclerie mobile pour Ajaccio et sa région

Faciliter le geste de tri en proposant un service régulier au plus près de chez eux aux habitants éloignés d’une recyclerie, c’est tout l’objectif de la recyclerie mobile. Un dispositif initié par le SYVADEC, qui vient compléter le réseau de ses 23 recycleries et 2 écopoints implantés en Corse.

Depuis novembre 2020, une première recyclerie mobile dessert les habitants des Communautés de Communes de la Marana-Golo, du Cap Corse, de la Castagniccia-Casinca, de Pasquale Paoli et la Communauté d’Agglomération de Bastia. Ce service qui connaît une belle fréquentation a collecté plus de 180 tonnes de déchets pour sa première année de fonctionnement.

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien proposait déjà un service de recyclerie mobile. Le SYVADEC s’associe à cette démarche de proximité en mettant en service une deuxième recyclerie mobile qui desservira 3 communes : Ajaccio, Sarrola-Carcopino et Appietto. Le service de la recyclerie mobile est le fruit d’un partenariat noué avec les intercommunalités desservies, avec le soutien financier de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement de la Corse.



Les avantages de la recyclerie mobile

La recyclerie mobile offre proximité et souplesse. Elle est accessible gratuitement aux particuliers et fonctionne de la même manière qu’une recyclerie classique.

Le dispositif est constitué de 6 bennes au total (5 bennes de 6m3 et 1 benne de 30m3), qui accueillent les différents types de déchets. Il dispose d’une rampe d’accès qui permet aux véhicules de stationner devant chacune d’elles. Les déchets triés sont ensuite orientés vers les différentes filières de recyclage.

La recyclerie mobile contribue à une meilleure orientation des déchets vers les filières de recyclage et contribue à limiter les dépôts sauvages d’encombrants.



Les déchets acceptés à la recyclerie mobile

La recyclerie mobile accepte les déchets encombrants les plus couramment déposés par les particuliers : meubles, déchets électriques (petit et gros électroménagers, écrans, fils électriques...), végétaux, déchets spéciaux (produits de bricolage, de jardinage, d’entretien...), métaux, cartons, tout-venant, cartouches d’encre, piles, lampes.