Une BD pour raconter le football corse aux enfants

- Frédéric, l’idée de cette bd ?

- En 2017, avec Lisa d'Orazio et le dessinateur Michel Espinosa, nous lancions une série à destination des enfants intitulée L'Histoire de la Corse racontée aux enfants. Cinq tomes composaient cette série, plus un épisode bonus, La Corse du futur, dans lequel les questions liées à l'environnement et l'écologie étaient abordées de façon ludique. Après le succès de cette série, et dans la lignée de cette dernière, nous avons réalisé ensuite une autre série dans la même veine, consacrée cette fois à l'histoire de France, en six tomes. Désormais, toujours avec Lisa et Michel, nous développons le même concept au travers des thématiques plus précises, comme des personnages, Paoli ou Napoléon, et désormais l'histoire du football corse, qui comme chacun sait passionne beaucoup les Corses.





- Une BD pour enfants seulement ?

- Comme son nom l'indique, L'Histoire du football corse racontée aux enfants s'adresse bien évidemment en premier lieu aux enfants. Mais les amateurs de football, et Dieu sait s'ils sont nombreux, seront sans doute ravis de revoir leurs idoles de jeunesse, et revivre les grands exploits de nos clubs, au travers de ces livres illustrés.





- Les auteurs ?

- J'ai travaillé sur les textes, avec Lisa d'Orazio, qui cosigne les textes de l'ensemble de cette collection. Concernant les dessins, ils sont réalisés par Michel Espinosa. C'est un dessinateur de talent avec lequel j'ai déjà réalisé de nombreuses bandes dessinées, comme Libera me, Aleria 1975, Edmond Simeoni ou encore Aiò Zitelli dont on parle beaucoup en ce moment. Bien entendu, Michel sera amené à dessiner les autres albums qui viendront compléter la collection dans l'avenir.



- Comment le travail s’est-il articulé ?

- Avec Lisa, nous avons commencé par établir une chronologie de l'histoire du football, en remontant au début du 20e siècle. Ensuite, nous avons réalisé un plan de travail afin de déterminer les thématiques abordées. Ensuite, le travail d'écriture consistait à simplifier les choses, les rendre facile d'accès, tout en restant complet. La difficulté a été d'aborder toutes les époques et tous les faits marquants de l'histoire du football, en deux tomes, c'est-à-dire en 40 thématiques. Une fois que les textes étaient finalisés, nous avons réalisé un travail de recherche afin que Michel puisse dessiner. Au total, plus de 100 photos de doc ont été nécessaires pour la réalisation des albums.





- Et tout cela réalisé dans un temps plutôt court …

- Disons deux mois pour les textes et autant pour les dessins. Ce qui est relativement court en effet. Pour une bande dessinée adulte, généralement le temps de travail oscille entre six et douze mois, dans le meilleur des cas. Ces livres étant destinés aux enfants, et racontant l'histoire de façon somme toute assez simple, cela n'a pas été compliqué. De plus, je suis de très près le parcours de nos clubs depuis toujours. Avant de devenir journaliste, j'étais abonné au GFCA, au SCB, puis à l'ACA. Autant dire que j'affectionne tous ces clubs.



- Le contenu ?

- Nous racontons, au travers 40 thématiques, l'histoire du football corse. Bien entendu, une grande partie du contenu est consacré aux joueurs. D'ailleurs, plusieurs portraits sont réalisés, d'Etienne Sansonetti à Claude Papi, en passant par Jean-Jean Marcialis.





- Une suite prévue ?

- L'histoire s'arrête à 2020, donc forcément, c'est difficile d'imaginer un troisième tome pour l'instant. Mais dans dix ou vingt ans pourquoi pas…

*Le Foot corse raconté aux enfants (Editions Clémentine) à commander en drive chez votre libraire nustrale.