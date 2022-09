Un voyage autour de la Méditerranée en 9 concerts pour le IVème édition du Festival de musique de la Camerata Figarella

Deux concerts à entrées libres en compagnie du flûtiste soliste international François Lazarevitch spécialiste de musique baroque endiablée mais aussi de musique irlandaise et qui jouera un programme Vivaldi avec les musiciens de la Camerata Figarella mais aussi avec un programme de musique traditionnelle corse instrumentale avec deux musiciens de Diana di l'Alba le 18 et le 19 Septembre à Santa Maria di Lota et Ville di Pietrabugno

Le grand concert spectacle « Storie di Mare » au théâtre de Bastia et à l'auditorium de Pigna, avec sur scène 27 instrumentistes et les récitants Sonia Moretti et Pierre Laurent Santelli qui incarnent les plus belles pages de poésies sur la mer de Ghjuvanteramu Rocchi autour d'un programme sur la musique inspirée des flots.

Deux concerts à entrées libres à Poretto-Brando et Luri sur Mozart et les compositeurs et compositrices de la résistance.

Concerts à entrées libres de musique traditionnelle grecque avec Maria Vakali, chanteuse de l'île de Lesbos en Grèce et le groupe du Fausto Sierakowski Trio en ouverture le Samedi 17 à Santa Maria di Lota et le Mardi 20 au site Archéologique d'Aleria et une soirée de clôture à Poretto Brando le Dimanche 25 avec le Trio de Fanou Torracinta au programme.

« La Camerata Figarella est une association Loi 1901 créée en 2019, ayant pour objet la diffusion de la musique classique, traditionnelle et contemporaine en Corse » explique Lauriane Maudry, clarinettiste, directrice artistique adjoint du festival. « Notre but est d’offrir un apport culturel et artistique sur le territoire avec une attention particulière pour le milieu rural. Clin d’œil aux relations culturelles et linguistiques entre la Toscane et la Corse, le nom du projet vient en partie de la Camerata Fiorentina, connue à la Renaissance, comme un lieu d’échanges et de créations artistiques ».« Les fondateurs de l’association sont tous originaires de Figarella » souligne Ange Sierakowski, clarinettiste, président et directeur artistique adjoint du Festival. « Figarella, c’est notre petite Firenze et il constitue le lieu d'accueil du festival et de projets annuels depuis maintenant 4 ans ».Ce festival qui a la bonne idée de se dérouler en septembre rassemble des musiciens professionnels de très haut niveau, de Corse et de villes européennes.« À la suite d’une semaine de travail et de répétitions à Figarella, les quelque 35 musiciens se produiront sur l’ensemble du territoire du cismonte, à l’occasion d’une série de 9 concerts, le plus souvent gratuits, des interventions pédagogiques et des spectacles en collaboration avec différents acteurs culturels du territoire » commente L. Maudry.« Pour cette 4édition il sera question de mer de voyage, mer de tragédies, mère de cultures et civilisations, une mer dont nous souhaitons parler, chanter, et faire vivre le temps des concerts son histoire qui est un peu la nôtre. Chaque concert est un programme unique qui a pour but de faire voyager l'auditeur » ajoute Ange Sierakowski .Au programme de cette édition 2023 : chant grec de l'ile de Lesvos, mélodies traditionnelles d'Irlande, concertis baroques de Vivaldi et Telemann avec le flutiste soliste Francois Lazarevitch, les poésies de Ghjuvanteramu Rocchi mises en musique et des dizaines de chefs d'œuvres de la musique classique.Parmi les grands événements du Festival:Santa Maria di Lota au Couvent de Saint Hyacinthe« Le chant grec de l'île de Lesbos »Musique traditionnelle grecque avec la merveilleuse chanteuse Maria Vakali accompagnée des sonorités de l'oud, percussions et sax alto du Fausto Sierakowski Trio.Santa Maria di Lota - Eglise de Mandriale« Vivaldi è i viulini di Sermanu » avec Francois Lazarevitch, soliste. Concerti de musique baroque de Vivaldi et Telemann pour flûte et orchestre. La seconde partie sera consacrée au répertoire traditionnel des violoneux corses.Ville di Pietrabugno en l’église de Santa Felicità - Santa Lucia.« François Lazarevitch : souffle baroque et mélodies irlandaises »François Lazarevitch, flûtiste virtuose, musettiste, chercheur, directeur et fondateur de l'ensemble les musiciens de Saint Julien nous emmène à la découverte de mélodies baroques et irlandaises. Le concert se conclut avec le Concerto "La Notte" de Vivaldi.Aléria - Site Archéologique« Le chant grec de l'île de Lesbos »Luri - Eglise« Mozart et les musiciens d'aujourd'hui »« Les musiciens d'aujourd'hui » c'est le titre du journal clandestin imprimé par le Front National des Musiciens, organisation résistante pendant la seconde guerre mondiale animée par la compositrice Elsa Barraine. Le concert sera une occasion de découvrir la musique des compositeurs de la résistance en miroir avec des œuvres de Mozart.Spectacle pour les enfants des écoles primaires au Théâtre de BastiaBastia - Théâtre MunicipalConcert « Storie di Mare »Ce concert-spectacle est une ode à la Méditerranée : mer d'odyssée, mer de tragédies, mère de cultures et civilisations. Sur scène 27 solistes de la Camerata Figarella donneront vie à des chefs d'œuvres des plus grands compositeurs inspirés de la mer et les voix récitantes de Pierre Laurent Santelli et Sonia Moretti y mêleront les vers de la poésie en langue corse de Ghjuvanteramu Rocchi.Au programme des œuvres comme la Sinfonia Tempesta di Mare de Haydn, La Suite des Matelots de Marin Marais, le Cimetière Marin de Henri Tomasi ou les Îles Hébrides de Mendelssohn.Pigna – AuditoriumConcert « Storie di Mare »Brando - Eglise du village de Poretto« Les musiciens d’aujourd’hui - Musiques de la résistance»Les musiciens d'aujourd'hui c'est le titre du journal clandestin imprimé par le Front National des Musiciens, organisation résistante pendant la Seconde Guerre Mondiale animée par la compositrice Elsa Barraine. Le concert sera une occasion de découvrir de magnifiques pages de musique de Poulenc, Chostakovitch, Oscar Esplà, Mikis Theodorakis et Hans Gahl.Brando - Place de l'Eglise de Poretto« A Camerata in Festa »Fête de clôture du Festival.Au programme : musique traditionnelle des pays de l'est et jazz manouche avec le DuoBabyki, le bassiste de Jazz Pierre Antoine Despatures et le Fanou Torracinta Trio.Les artistesViolon :Juliette Beauchamp – 1violon de l'Akademie fur Alte Musik BerlinJean-Yves Casalta - Membre de Diana di l'AlbaMarie Pierre Malaterre - Professeure au conservatoire Henri TomasiClémence Mériaux - Chambriste internationaleCelia Picciocchi - Membre du Trio ElixirRebecca Raimondi - 1ere violon du Freiburger BarochorchesterFanny Robilliard - Soliste internationale et fondatrice du Trio KarenineAlto :Barbora Butvydaite - Membre du Tonkustler Orchester de VienneGiovanni Menna - Membre du Bayerische Rudfunkorchester de MunichVioloncelle :Aurélienne Brauner - Super soliste de l'Orchestre Nationale de FrancePaul Antoine de Rocca Serra - Professeur au Conservatoire Henri TomasiAnne Gambini - Membre invitee de l'orchestre de l'Opera de ToulonContrebasse :Lucca Alcock - Contrebassiste baroque du Conservatoire de ParisPierre Antoine Despatures - Contrebassiste classique du Conservatoire de ParisHautbois :Capucine Prin - Membre invitee de l'orchestre Nationale de LilleBasson :Chloé Balducchi - Bassoniste corse etudiante a la Mozarteum de SalzburgFlûte :François Lazarevitch - Soliste et fondateur des Musiciens de Saint JulienChristine Vignoud - Professeur au Conservatoire Henri TomasiCor :Luc Lautrey - Professeur au Conservatoire Henri TomasiRita Salgado Ricart - Membre de l'orchestre de l'opera du Rhin de DusseldorfClarinette :Lauriane Maudry,Baptiste RolletAnge Sierakowski -Piano :Eleonore Luciani - Originaire d'Erbalunga Doctorante a la SIbelius Academy d'HelsinkiValentin Malanetski - Pianiste moldave vivant à Vienne en AutricheLaura Sibella - Soliste et professeure au Conservatoire Henri TomasiTheorbe, Cetera :Alexander Bach - Membre de la Schola Cantorum BasilensisCeccè Brunini - Membre de Diana di l'AlbaSaxophone : Fausto SierakowskiOud : Panagiotis KaitazisPercussion : Stratis KourkeasChant : Maria VakaliFanou Torracinta Trio