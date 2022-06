Un nouveau chemin de pèlerinage entre l’Italie et la Corse sur les traces de Santa Giulia

​ Bientôt il sera possible de marcher sur les pas de Sainte-Julie comme sur ceux de Saint-Jacques-de-Compostelle . C’est en tout cas le projet qui sont en train de développer les confréries de Speluncatu et celle de Belgodere en partenariat avec la confrérie de Livourne et la région de Toscane. Le samedi 21 mai, les confrères de balanins se sont rendus en Italie pour signer la première convention scellant les prémices de ce qui deviendra « le chemin de Santa Giulia », un grand pèlerinage dédié à la sainte corse tuée pour ne pas avoir voulu effectuer de rites païens.



« Santa Ghjulia est l’une des patronnes de la Corse. Elle a été martyrisée à Nonza y a été enterrée puis transportée sur l’îl e de Gorgone, à présent ses restes sont à Brescia en Italie », explique Raphaël Quilici , membre de la confrérie Sant ’ Antone Abbate de Speluncatu , qui porte le projet. Le pèlerinage s’étendra sur plus de 400 kilomètres en Italie et rejoindra la Corse, notamment Bastia, Patrimonio , Nonza et Speluncatu qui portent des traces de la Sainte . « Le diocèse va nous aider à recenser si d’autres villages sont aussi liés à elle », continue le confrère de Speluncatu , village qui détient une relique de la martyre. De son côté, la communauté de communes de l’ Ile-Rousse Balagne est aussi partie prenante dans ce projet puisqu’elle détient la gestion des sentiers de la région. « Nous aurons besoin d’elle pour entretenir les chemins, les baliser. Nous voulons que cet itinéraire devienne un véritable atout pour la région », poursuit Raphaël Quilici . À présent , il restera à définir un itinéraire précis du parcours. Ce qui est sûr , c’est qu’il passera par les villages.