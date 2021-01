Un jour, une recette circuit court corse : les haricots au Figatellu

Le mot de Marie-Estelle :

Une recette typiquement Corse, les haricots au figatellu. Ce n’est pas compliqué, il ne faut pas non plus d’ingrédients particuliers. En revanche prenez un figatellu de bonne qualité. Moi je me suis servie a @arobbapaisana et nous avons choisi un figatellu d’Eric Barre « A Campagnola » allez leur rendre visite pour trouver des produits corses d’exceptions, notamment la charcuterie !



Haricots blancs au figatellu :

- Une rasade d’huile d’olive

- 1 figatellu

- 3 gousses d’ail

- 1 kilo d’haricot blancs

- 1 pincée de sel

- 2 feuilles de laurier

- 1 bel oignon

- 2 pincées de poivre

- 1/2 litre de sauce tomate maison

- 1/2 litre d’eau



1/ Mettre les haricots blanc à tremper dans l’eau pendant 8heures ou toute une nuit.

2/ Dans une cocotte en fonte, placer de l’huile d’olive, couper le figatellu en morceaux et le faire revenir 5minutes.

3/ Une fois cuit, sortir le figatellu et le réservez.

4/ dans la même cocotte en conservant l’huile crachée par le figatellu, placer l’oignon émincé et remuer énergiquement pour que cela colore.

5/ Une fois que l’oignon est coloré, placez 2 à 3 gousses d’ail hachées.

6/ Une fois colorés, remettre le figatellu dans la casserole et mélanger.

7/ Ajoutez les haricots blanc et mélanger.

8/ couvrez avec la sauce tomate et 1 feuille de laurier

9/ Porter à ébullition puis baisser le feu et couvrir pour que cela mijote pendant au moins 3h.

10/ Il vous faudra rajouter durant la cuisson autant d’eau que vous avez mis de sauce tomate pour que cela n’épaississe pas.



Bon appétit !

avec #lapetitecuisinedemarie