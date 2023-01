Un incendie se déclare dans un immeuble à Miomo

V.L. le Dimanche 29 Janvier 2023 à 16:32

Les sapeurs-pompiers de Bastia sont intervenus, ce dimanche 29 janvier vers 14h30 à Miomu, sur la commune de Santa Maria di Lota. Un incendie s’est en effet déclaré dans immeuble de deux étages situé en face de l'hôtel Ariana. Les flammes se seraient rapidement répandues au deuxième étage ainsi que dans les combles en détruisant une partie du toit.

Plus d'une vingtaine de soldats du feu des casernes de Lucciana et Bastia et plusieurs engins ont été déployés sur place pour maitriser le feu. Le maire de la commune, les forces de l'ordre ainsi que les techniciens d'EDF sont également sur le lieu du sinistre qui n'a pas fait de blessé.

Pendant l’intervention, qui à 17 heures était toujours en cours, le bâtiment a été évacué et la circulation sur la route du Cap interrompue. Une dizaine d'habitants de l'immeuble se retrouverait sans logement.