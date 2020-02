Un hectare de végétation parcouru à Furiani

(Jean-Paul-Lottier) le Jeudi 6 Février 2020 à 21:15

Les pompiers de Haute-Corse ont multiplié les interventions ce jeudi 6 février pour des incendies ou écobuages non maîtrisés, et ce malgré l'interdiction préfectorale de l'usage du feu.

L'incendie le plus important a eu lieu à Furiani et a ravagé un hectare de végétation;

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements