Un final de rêve pour les Rencontres polyphoniques de Calvi

Au mois de mai dernier alors que nous étions en phase de sortie de confinement, François Canava et son équipe affichaient clairement leur intention de maintenir cette 32ème édition des Rencontres Polyphoniques de Calvi.

Pour l'association U Svégliu Calvese, le pari était osé, mais loin d'être insurmontable.

Autorisation préfectorale en poche, tout a été mis en œuvre pour respecter les mesures sanitaires liées à la Covid19 : jauge réduite, beaucoup moins de sièges proposés, règles de distanciation respectées, port du masque, gel hydroalcoolique, fléchage au sol, sens de circulation des piétons, pas d'attroupement aux sorties.... bref, tout était réuni pour que tout se passe au mieux.





Quant à la programmation, que dire, si ce n'est encore une fois qu'elle a été exceptionnelle, sans oublier le fil rouge de ces Rencontres "A Filetta", mais aussi les prestations tant à l'Oratoire Saint-Antoine qu'en la Cathédrale Saint Jean-Baptiste avec d'entrée " Immurtali", pièce chorégraphique pour 4 danseurs présentée par le Collectif 1+1 inspiré par les photos de CastaLibre - Armand Luciani. Piadas, sur les traces des géants... de la poésie de Pècoud à ceux qu'il invite au voyage Dins leis poadas dei gigants, "A Pasqualina", le Cri du Caire, du chant soufi au slam, les Dames de la Joliette , poésie du monde au féminin, A Filetta et l'ensemble Constantinople,

Salon de musique proposé par Franck Tenaille......

Samedi soir, pour ce final, concert exceptionnel du duo Rosemary Stansley - Dom La Nena. Rosemary et la chanteuse violoncelliste Dom La Nena ont repris leur duo "Birds on a wire"

Merci au Svegliu Calvese et à tous les artistes d'avoir fait vivre durant toute la semaine le cœur de la citadelle.