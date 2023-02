Un banc rouge à Furiani pour dire "non" aux violences faites aux femmes

La rédaction le Vendredi 3 Février 2023 à 13:58

Ce vendredi, un banc rouge a été inauguré sur le parvis du Centre Administratif de Furiani, dans le but de sensibiliser la population à la lutte contre les violences faites aux femmes. Une installation plus que symbolique portée par l'association Femmes solidaires de Corse et soutenue par la municipalité, pour rendre hommage à toutes les victimes



En 2022, 147 féminicides conjugaux ont eu lieu en France.