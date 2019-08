Un 15 août exceptionnel à Calvi

3ème et dernier volet de notre présentation des festivités organisées durant cette semaine par la Ville de Calvi et l'Office de Tourisme Intercommunal Calvi- Balagne.

Cette journée du jeudi 15 août s'annonce tout simplement exceptionnelle avec deux évènements: Pour la Corse, le 15 août est avant tout une grande fête chrétienne qui célèbre le jour où Marie a été enlevée de sa vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu et élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel.

Marie, protectrice de la Corse sera vénérée comme il se doit à Calvi mais aussi aux quatre coins de l'île.

Il y aura en l'église Sainte-Marie Majeure de Calvi la messe qui sera suivie à 18h30 de la procession à travers rues et ruelles de la cité "Semper Fidélis". La Vierge toute ornée de fleurs sera portée par les confrères de Saint-Antoine et de Saint-Erasme.

Comme nous l'évoquons depuis le début de la semaine, ce 15 août 2019 sera aussi celui du 250ème anniversaire de l'Empereur Napoléon. Aussi, lors de cette procession, Charles Napoléon, Président de la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes sera présent avec son directeur Jacques Mattei, aux côtés du Maire de Calvi, Ange Santini et de nombreuses personnalités, avant d'assister le soir çà un spectacle pyrotechnique Son et Lumières offert par la Ville de Calvi.

Si le feu d'artifice qui se déroulera sous le sceau de Napoléon débutera bien comme chaque année à 23 heures, il faut savoir que dès 22h45, sur les remparts de la Citadelle, côté port de commerce, il sera proposé un diaporama consacré à Napoléon, sa vie, ses batailles.... qui sera accompagné d'un commentaire en Français et Anglais.

A 23 heures, la magie pyrotechnique opérera dans le ciel de calvi et sur sa citadelle.

Un spectacle qui sera suivi par des milliers et des milliers de spectateurs.

Attention de bien respecter les arrêtés municipaux et le fléchage de circulation mis en place.