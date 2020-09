U Ghurnalettu : dateci u vostru parè

Et avec notre petite équipe nous sommes fiers d'avoir réussi ce premier pari.Il n'était, en effet pas évident, sans lever le pied de CNI, qui ne s'est jamais aussi bien porté, de créer en l'espace de quelques semaines un nouveau pure player à destination des enfants de 5 à 12 ans et mener à bien ce projet d'un journal rédigé exclusivement en langue corse.Le travail à accomplir, pour immense qu'il ait été, ne nous a pas fait reculer.De la conception du site, que nous peaufinons toujours, à son contenu, les obstacles n'ont pas manqué. Mais rien ne nous a fait reculer. Même au plus fort de nos périodes de découragement nous avons maintenu le cap fixé.Pour finalement atteindre ce premier objectif : la création de U Ghjurnalettu avec ses qualités, et, sûrement, ses défauts, que vous ne manquerez pas , nous en sommes certains, de relever.Aujourd'hui nous avons besoin de vos retours, de vos observations, de vos critiques. Regardez à quoi il ressemble et dateci u vostru parè. Il va nous permettre d'avancer et de nous aider à réaliser un second pari : celui de la pérennisation de notre nouveau titre.