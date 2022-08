Twirling bâton : Lia-Maria Giovannoni, Francesca-Maria Biaggi et Laura Rossi, vice-championnes du monde !

Sélectionnées en équipe de France pour ces championnats du Monde après leurs bons résultats lors des Bâtons d’or qui se sont déroulés à Arnas il y a quelques mois, Lia-Maria, 16 ans, catégorie prè-junior, a été sacrée ce dimanche Vice-championne du Monde en 1 bâton, Laura Rossi, 13 ans et Francesca-Maria Biaggi, 14 ans, en duo. Elles font toutes trois partie du club bastiais E Marinelle.



« Les résultats sont exceptionnels » explose de joie Toussainte Devotti, présidente du club bastiais, qui accompagnait ses 3 jeunes athlètes. « Lia-Maria, catégorie prè-junior, est Vice-championne du Monde en 1 bâton. Elle se classe troisième en danse solo et quatrième en solo 2 bâtons et strutting. Francesca-Maria Biaggi et Laura Rossi, cadettes, sont elles aussi Vice-championnes du monde en duo. Laura est aujourd’hui dans le top 10 en solo 1 bâton. On n’arrive toujours pas à réaliser qu’elles ont pu atteindre un tel niveau de performance. C’est la première fois que notre association, depuis son premier titre européen en 1998 et tous les autres qui ont suivi, voit ses élèves de si hautement récompensées ».



De belles et méritées récompenses pour ces trois jeunes filles habituées aux joutes internationales : Laura Rossi a été championne de France 2019 et championne d’Europe 2018 en duo ; Francesca-Maria est championne de France cadette et Lia-Maria, double championne d’Europe 2022, 4ème et 1ère européenne au dernier mondial 2019. Le Club E Marinelle existe depuis 38 ans et compte actuellement une cinquantaine d’adeptes. Il est aujourd’hui un des clubs corses les plus titrés au niveau national et international. En juin à Sélestat, aux Championnats de France, il a glané 5 titres en équipes et 8 en individuelles. E Marinelle, c’est aussi une histoire de famille puisque les chorégraphies des jeunes filles sont signées Mélanie Devotti, la fille de Toussainte qui elle s’occupe de la partie technique de la discipline.