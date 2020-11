Toute la diversité de la flore corse recensée dans le nouvel Atlas biogéographique d’Albiana

Cet Atlas est d'un ouvrage collectif, dirigé par Alain Delage, botaniste au Conservatoire Botanique National de Corse et Lætitia Hugot, directrice du Conservatoire.

L'ouvrage, relu par Daniel Jeanmonod et Frédéric Medail, est le fruit d’un important travail d’inventaire, de dépouillement de la littérature, de collecte des observations existantes. Ces auteurs ont cherché à faire un lien entre les données historiques issues des travaux des botanistes des XIXe et XXe siècles, les connaissances des botanistes de terrain et les avancées les plus récentes issues des différentes disciplines des sciences de la vie.

S’agissant d’un atlas, ont été privilégiées les représentations cartographiques, facilitant les ouvertures sur le monde, retraçant ainsi les différentes influences qui font l’originalité de la flore de Corse. Cet Atlas est un recueil ambitieux, préparé durant plusieurs années par les meilleurs spécialistes de la Corse. Plus de 500 plantes y sont répertoriées, décrites et leurs implantations dans l’île situées pour chacune sur une carte spécifique de la Corse. Elles sont situées aussi dans leur géographie générale : Méditerranée, Europe, Afrique du Nord. Lorsqu’elles ne sont pas à proprement parler endémiques.



La flore, comme le reste de la biodiversité, est un patrimoine commun à tous, parfois difficile à appréhender pour les non spécialistes. Face à l’érosion globale de la biodiversité, il était urgent pour le Conservatoire de Corse de faire une synthèse à l’échelle de la Corse permettant de faire un bilan des connaissances relatif aux végétaux les plus emblématiques de ce territoire insulaire. Inventaires, cartographies et suivis des espèces menacées sont plus que jamais d’actualité.



La conservation et la protection de la flore ne peuvent se faire sans leur compréhension et leur prise en compte par les différents acteurs de la société. Le Conservatoire botanique national de Corse s’efforce de transmettre les éléments dont il dispose afin que la conservation devienne l’affaire de tous.



Cet ouvrage permettra de faciliter la reconnaissance du patrimoine végétal et des collections naturalistes associées. L’absence de références consultables localement ne permet toutefois pas de valoriser pleinement ce patrimoine, la Corse restant en effet à ce jour la seule île de Méditerranée sans herbier officiel.



La Corse est pour les végétaux à la fois un carrefour biogéographique, un refuge historique et une zone d’émergence de nouvelles espèces. Nombreuses sont les plantes présentées dans cet atlas qui ne sont ni rares ni menacées mais qui ont une aire de répartition réduite, parmi lesquelles un grand nombre d’espèces endémiques, propres à l’île. L’ouvrage met ainsi en avant ces espèces et, en complément des ouvrages existants, dresse un état des lieux précis et inédit sur la répartition de cette flore souvent unique, pour laquelle la Corse a une responsabilité de conservation de tout premier plan. Nous espérons modestement que chacun à son niveau trouvera matière à réflexion et que nous contribuerons ainsi au respect et à la préservation de ce patrimoine naturel si riche.