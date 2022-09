Tout ce qui change ce jeudi 1er septembre

Le gouvernement a annoncé la revalorisation de nombreux minimas sociaux : l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le RSA, les allocations familiales et la prime d’activité ont été revalorisées de 4 % au 1er juillet 2022. Un rattrapage est prévu, avec un versement prévu entre le 18 août et le 5 septembre. À partir du 5 septembre, ce sera le premier versement de l’aide réactualisée.

Les aides au logement (APL, ALF, ALS), perçues par 6,5 millions de bénéficiaires, seront revalorisées de 3,5 % et suivent le même calendrier, soit un versement du rattrapage entre le 18 août et le 5 septembre, puis un premier versement de l’aide réactualisée le 5 septembre.

Les pensions de retraites augmenteront de 4 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.