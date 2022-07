Tournoi de tennis du Raquette Club de Porto-Vecchio : Succès de Sihem Kouki et Jacques-François Ciavaldini

11/12 ans filles: Lilou Bonnet (15/4) bat Yasmine Frimousse (30/4) 6/0 6/1

11/12 ans garçons: Antoine-Joseph Orazzi (30/3) bat Loïc Vijnck (30/3) 6/0 6/1

15/16 ans garçons: Oriano Cavallini-Négrel (15) bat Pierre-Marie

Guiglion (15/3) 6/3 6/2

Simple dames: Sihem Kouki (15/2) bat Patricia Peinado (15/1) 6/0 6/7 6/4

Simple messieurs: Jacques-François Ciavaldini (4/6) bat Thierry

Ehrhard (15/3) 6/1 5/7 6/4

Dames 35 plus: Patricia Peinado (15/1) bat Hélène Dominici (15/4) 6/0 6/1

Messieurs 35 plus: Maxime Petit (15) bat Carlos Costa Vilar (15/1) 7/5 5/4 ab

Messieurs 45 plus: Maxime Petit (15) bat Didier Reboli (15/1) 7/5 7/6

Messieurs 55 plus: Bernard Cardinaud (15/2) bat Didier Reboli (15/1) par wo

Double mixte: Oriano et Laurelene Cavallini-Négrel battent Alexandre

Brihaye et Saveria Roghe 6/4 4/6 6/2

Double messieurs: Oriano Cavallini-Négrel et Maxime Berroyer battent

Stéphane Zucconi et Georges Gibert 6/3 6/3.