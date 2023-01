Tourisme : Airbnb a versé 3,7 M€ de taxe de séjour aux communes corses

Entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022 la plateforme de location entre particuliers aura reversé plus de 148 millions d’euros de taxe de séjour aux communs françaises en 2022 d’euros de taxe de séjour aux communes françaises pour le compte des hôtes, en croissance de près de 60% par rapport à 2021.



Mais au-delà de la capitale et des principales destinations touristiques du Sud de la France, le reversement de la taxe de séjour par Airbnb profite à un nombre croissant de communes insulaires, selon la plateforme qui dans un communiqué annoncé avoir reversé plus de 3,7 millions d’euros de taxe de séjour en Corse en 2022. Sur l'ile les villes auxquelles les voyageurs Airbnb ont le plus contribué sont Porto Vecchio (plus de 620 000€) et Ajaccio (plus de 430 000€) qui figurent dans le top 50 des villes françaises qui ont reçu le plus important montant de la taxe de séjour.

A l’échelle nationale, la taxe de séjour France bénéficie de manière croissante aux communes rurales de moins de 3 500 habitants avec près de 30% des montants reversés.