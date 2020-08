Tour de Corse historique : La 20ème édition aura bien lieu

Du côté de Porto-Vecchio, centre névralgique de l'épreuve, d'où s'élancera dans moins de deux mois le rallye tout est prêt pour accueillir l'imposante caravane de 220 autos, comme le précisait Marie-Ange Dini cheville ouvrière de l'organisation : "nous sommes, bien entendu, conscients de l'inquiétude des concurrents liée à l'épidémie de Covid 19, mais nous pouvons affirmer aujourd'hui que le 20e Tour de Corse Historique aura bien lieu. Nous travaillons actuellement sur tout ce qui relève du domaine sanitaire, pour que toutes les personnes impliquées dans cette manifestation, les concurrents, leurs proches, les équipes d'assistance, mais également, toutes les personnes œuvrant de près ou de loin dans l'organisation, bénéficient de la meilleure protection possible. Ce souci de protection s'adresse, de la même manière, au public. Toutes les mesures seront prises pour que tout un chacun puisse évoluer de la manière la plus sereine possible. Nous vous donnons rendez-vous le 5 octobre prochain à Porto-Vecchio".