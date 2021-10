Tour de Corse Historique : Christophe Casanova remporte la 21e édition

Dès lors, le rallye perdait en suspense. Dans Moca Croce -Aullène, le Porto-Vecchiais Anthony Agostini (Ford MK2) signait son deuxième scratch du rallye en devançant Thomas Argenti et Jean-Baptiste Botti. Christophe Casanova, tout en gestion, était quatrième devant Joël Marchetti. Les deux ultimes, tronçons chronométrés revenaient à Thomas Argenti qui était le plus véloce dans Zerubia - Pont d'Acoravo et Chialza - Orone. A l'évidence la tension était retombée et tout le monde voulait voir la ligne d'arrivée.

Il ne restait plus qu'a rejoindre, cet après-midi, la Marine à Porto-Vecchio, où était présent le premier magistrat Jean-Christophe Angelini, pour que les classements soient officialisés. Christophe Casanova était le grand vainqueur de ce 21e Tour de Corse Historique en s'adjugeant le scratch et la catégorie J2. Anthony Agostini, deuxième toute catégorie, était lauréat du VHC devant Pierre-Manuel Jenot (Ford MK2) troisième du rallye. Jean-Baptiste Botti, au pied du podium général, était bien présent sur celui du VHC où il finissait en troisième position. Enfin ,Joël Marchetti complète ce top cinq final toutes catégories.



Les lauréats du VHRS

Le podium sur la Marine, consacrait, dans le même temps, en moyenne Haute, Jean-Claude Kauffman (Porsche). En Intermédiaire, c'est Dominique Larroque (Ford RS 200) qui figure au palmarès de cette version 2021. Sur la moyenne Modérée, Jean-Louis et Marie-Christine Albertini l'emportent avec la Peugeot 205 GTI. Dans le classement de la moyenne Basse, Alain Faymonville, (Aston Martin), est le lauréat de cette catégorie.