Touch'Rugby : le RC Nebbiu organise son quatrième tournoi

"Notre histoire se résume à une bande de copains, un ballon, et une troisième mi-temps".

C'est un peu la devise du Rugby club du Nebbiu porté sur les fonts baptismaux en 2016 par une bande de bon copains qui emboîtant le pas à leur président décidèrent de créer un club de touch’rugby.



Aujourd'hui le club a grandi.

Le tournoi qu'il organise tous les ans, aussi.

Dans quelques jours Oletta qui deviendra la capitale du rugby corse, remet ça avec une nouvelle édition du tournoi du RC Nebbiu.





"Soucieux de réaliser notre tournoi dans les meilleures conditions, nous avons mis en place un protocole d’accueil ainsi qu’un ensemble de mesures barrières contre la Covid-19. Une tente sera également dédié au test antigénique pour pouvoir tous partager cette journée de rugby et de fête" expliquent les responsables du club..





Sur le plan sportif, RC Lucciana remet son trophée en jeu.

"Cette année nous espérons une participation de 18 équipes.La journée débutera à 9 heures avec les inscriptions, puis le tournoi commencera à 10 heures"

Au-delà du tournoi les organisateurs ont mis sur pied des animations-découvertes pour les enfants qui auront lieu de 10 heures à midi et de 16 heures à 18h30. Prévu aussi tout au long de la journée un marché des producteurs locaux, avec déjà 6 stands réservés…

Et parce que les rugbymen d'Oletta savent ce que le mot générosité veut dire, cette année les associations Trisomie 21 Corse, le Don du sang et Orphelin’Aide seront mises à l’honneur.





Une buvette ainsi qu’un service de restauration seront également à la disposition des participants.

"Les bénéfices générés par l'événement permettront de conforter nos deux projets-phares pour la saison à venir : la création de la future MARN (Maison d’apprentissage du Rugby dans le Nebbiu) et la structuration de notre école de rugby et de rugby scolaire" souligne t-on au RC Nebbiu qui reconnaissant "tient à remercier le maire d’Oletta, Jean-Pierre Leccia, le président de la Communauté de Commune, Claudy Olmeta, le président de la Ligue Corse de Rugby, Jean-Simon Savelli " ainsi que tous ses sponsors et partenaires."