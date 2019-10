Tocc’à voi : "Est-ce que l’Etat en Corse veut mettre l’opinion publique contre les agriculteurs ?"

Un habitant de Pietranera le Vendredi 25 Octobre 2019 à 19:22

"Permettez moi de pousser un coup de gueule. Je reviens sur la manif des agriculteurs devant le commissariat de Bastia de mercredi dernier.

Je peux comprendre que la route ait été bloquée côté port et dans la rue de Casabianca, mais pourquoi la police a bloqué la circulation dès le 1er tunnel de Toga ? Toutes les rues étaient vides, sans aucune échauffourée.



Les commerçants de la ville ont dû bien ressentir le manque de clientèle et les personnes bloquées à partir du début du cap Corse, pendant des heures ont dû bien pester contre les agriculteurs, alors que là je pense que c’est la police qui a dû confondre les rond-points !



Et là moi, qui en général je n’ai aucun animosité envers les représentants de la loi, j’ai eu une bouffée de haine envers eux.

