Tocc’à Voi : Un campement de sans-abri s'installe à Bastia dans l'indifférence générale

Les SDF, des présences de plus en plus nombreuses à Bastia où un petit campement s'est installé depuis bientôt un an dans un parking libre de la ville dans l'indifférence générale.



Des nombreux sans-abri vivent aujourd'hui silencieusement abandonnés au bord des routes que nous empruntons tous les jours, dans les parkings où nous garons nos voitures, dans les aires de jeux où nous amenons nos enfants s'aérer après l'école.



Un petit nombre de SDF qui pour certains habitants de Bastia font partie du décor urbain. Pour la plupart des étrangers arrivés en Corse d’Allemagne, Portugal, Ecosse.



Une petite armée d'invisibles parce que trop visibles : car il est plus facile de participer à une cagnotte pour reconstruire Notre Dame à Paris que de tendre la main à ces "misérables" qui vivent dans leur résignation et dans notre indifférence.