Tocc'à Voi. L'agence postale communale de Pietra-di-Verde ouvrira t-elle ?

Lettre ouverte au directeur de La Poste de Corse

Monsieur, la direction de la poste à décidé de procéder à la fermeture du bureau de poste et proposé la mise en place d’une agence postale communale.

Des travaux ont été engagés pour la mise en place de cette agence postale dans les locaux de la municipalité, or, il "semblerait" que suite à la visite d'une commission de contrôle, l'ouverture de cette agence "serait" contesté par cette commission, en raison de la non-conformité de son accessibilité physique.

Monsieur dans votre courrier du mois d’aout, vous m’indiquiez que : « La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale de Haute-Corse, a voté en faveur du financement de la rénovation et de l'aménagement des locaux de la future agence qui offriront des conditions d’accueil et de service modernisé à la population ».

Monsieur le directeur, les travaux ont étés réalisés sous le contrôle de la direction de la poste et dans le cadre du vote favorable émis par la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale de Haute-Corse.

Monsieur, je ne doute pas de votre attachement au respect du vote de la CDPPT et du mandat confié par celle-ci, et je suis convaincu que vous allez tout mettre en œuvre afin de permettre l'ouverture de l'agence postale communale avec « des conditions d’accueil et de service modernisées à la population ».

Monsieur dans cette attente…

Pancrazi Pierre-François.

---

Copie à : MM. J.-G.Talamoni et G. Simeoni, présidents de l'Assemblée et de l'Exécutif de l'assemblée de Corse.

MmeStéphanie Grimaldi, présidente de la commission départementale de la présence postale territoriale de Haute-Corse.