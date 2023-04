The Voice 2023 : Pierre Carta, un 4e candidat corse aux auditions à l'aveugle

- On vous connaît pour avoir été élu, en 2021, Mister Corse. Demain soir sur la scène de The Voice on découvrira vos talents de chanteur ? Qui est Pierre Carta ?

- Je suis né à Fontainebleau le 5 décembre 1997, mais je vis en Corse, à Ajaccio. J’ai été élu Mister France Corse le 13 novembre 2021 et j'ai aussi été élu 4e Dauphin de Mister France 2022. Aujourd'hui je suis vendeur magasinier pour une enseigne qui vend des produits de coiffure et d'esthétique.



- Comment est née votre passion pour la musique ?

- À l'âge de 5 ans, ma maman m'a emmené voir des comédies musicales c'est ce qui m’a inspiré et donné envie de faire du chant. J'ai donc commencé la danse et le chant dès l'âge de 8 ans.



- Qu'est-ce qui vous a donc poussé à vous lancer dans une aventure comme The Voice ?

- J’ai commencé à regarder The Voice dès la première saison, et mon rêve c’est de faire des comédies musicales : je me suis dit pourquoi pas tenter et vivre l’expérience The Voice saison 12 et voir ce que ça donne pour le futur.



- Qu'est-ce que vous avez choisi de chanter et pourquoi ?

- J’ai choisi la chanson de Patrick Bruel "J’te mentirais". J’ai choisi cette chanson qui parle de mes peines de cœur et pour dire aussi que même un homme pleure pour quelqu’un qu'il a aimé.



- Depuis quand souhaitez-vous participer à The Voice ?

- J’ai souhaité me présenter lors de la saison 10 (donc depuis 2 ans).



-Considérez-vous que l’émission puisse être un tremplin ?

- Alors oui c’est une émission de musique qui présente beaucoup de talents avec des artistes extraordinaires qui sont assis sur les fauteuils donc forcément ça peut-être un tremplin. Je chante pour moi, mais aussi pour eux parce qu’on a 2 minutes pour les convaincre, mais aussi parler avec eux parce qu’ils nous donnent des conseils, ça aide beaucoup pour l’avenir. Enfin lors de la diffusion à la télé, certaines personnes peuvent vous repérer.



-Quels sont vos projets ?

- Je souhaiterais faire partie d’une troupe de comédies musicales.



- Quel fauteuil rouge aimeriez-vous voir se retourner demain soir ?

- Alors... c’est dur de choisir parce que ce sont de merveilleux artistes et coachs, mais j’ai une préférence pour Vianney, mais si les 4 se retournent je suis preneur aussi...