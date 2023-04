The Hat-Makers : deux concerts folk ce week-end à Bastia

Constitué de 6 musiciens et chanteurs de la région bastiaise, le groupe The Hat-Makers s'est formé en septembre 2019, juste avant l'arrivée de la pandémie. « Nous nous connaissons depuis longtemps pour fréquenter les mêmes lieux et aimer le même style de musique », explique Paul Carlotti, membre du groupe. « Nous évoluons dans une sphère folk, indie folk plus exactement. On adapte par exemple certains titres à la sauce folk comme par exemple la bande originale de Rocky au banjo ».La passion des chapeaux a donné son nom au groupe : « En fait hormis notre passion pour la musique, on a aussi la passion des chapeaux. Et certains d’entre-nous en possèdent une belle collection », explique le bassiste et chanteur Michael Meadows.Le groupe a déjà effectué quelques soirées privées, des rencontres musicales et des concerts, notamment en l'église St Charles. « On venait juste de se former et on a dû, comme beaucoup de groupe faire un break » ajoute Michael. « Depuis on a fait quelques soirées privées, des rencontres musicales entre nous, des petits concerts ».Leur répertoire se compose de titres connus de Bob Dylan, des Beatles, des Stones, revisités folk, ainsi que d'artistes moins connus comme Ruth Moody ou Ray LaMontagne. Ils sont prêts à se lancer dans leurs propres compositions, et proposeront bientôt leur répertoire unique.Ces 2 soirs, les 7 et 8 avril prochain à 21 heures. le groupe Hat-Makers se produira au « Club de l’Opéra », situé au 39 rue César Campinchi à Bastia. Une belle occasion de découvrir leurs talents musicaux !