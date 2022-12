Téléthon 2022 : déjà 117 160 euros récoltés en Corse

En Corse, le Téléthon a toujours autant de succès. Ce lundi 5 décembre, les premiers chiffres ont été publiés, et font état, pour le moment, de 117 160 euros de dons à l’échelle régionale. L’an passé, ce total avait atteint 129 231 euros. « Mais le centre d’appel téléphonique reste ouvert jusqu’à vendredi ! », précise Julia Hu, responsable de la communication de l’événement en Corse-du-Sud. Optimiste, elle imagine que les dons de 2022 dépasseront ceux de 2021, d’autant que le compteur actuel comprend uniquement l’argent récolté sur la télématique (internet + téléphone). Mais en parallèle, un grand nombre d’activités caritatives ont été organisées physiquement sur le territoire.



« L’an dernier, il n’y avait quasiment pas eu de terrain. Cette fois, on a fait beaucoup de choses, et il y a eu une grosse participation », développe Catherine Chateau-Artaud, référente en Haute-Corse. « Par exemple, au théâtre de Bastia, on a eu 1300 entrées pour les spectacles des écoles de danse. Au trail de Furiani, il y a eu 85 participants. Le tournoi d’échecs a aussi été un succès. » Tous les bénéfices seront donc ajoutés au total régional à la fin de la campagne, d’ici fin février. En Corse-du-Sud, Julia Hu a également constaté une importante mobilisation des bénévoles et du public. « Sur certaines activités, on a récolté 1000 euros de plus que l’an passé. Il faut dire que la météo était avec nous, on a eu une superbe journée samedi. »