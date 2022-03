Syndicats étudiants : « sans un geste fort de la part de l’Etat la mobilisation continuera jusqu’à un point de non retour »

La Ghjuventù Indipendentista, A Cunsulta di a Ghjuventu Corsa et la Ghjuventu Paolina tiennent à rappeler au Ministre de l'intérieur les revendications du collectif:



- Ghjustizia è verità per Yvan.

- La libération de l'ensemble des prisonniers politiques

- L'immunité judiciaire pour les jeunes Corses interpellés suite aux différentes manifestations.

- Reconnaissance du Peuple Corse

- Une solution politique globale





L'Etat français doit savoir que sans un geste fort de sa part le retour à l'apaisement ne pourra pas être possible. Nous ne nous contenterons pas de demi-mesures, seule la libération des prisonniers politiques permettra une issue à la situation de violence

actuelle.

Sans ce geste, la mobilisation entamée il y a 2 semaines continuera, et risque de s'amplifier et se rapprocher du point de non retour.



Nous appelons le collectif de coordination à se réunir demain, vendredi 18 mars, à l'Università di Corsica.

La balle est désormais dans le camp de l'Etat.



Un populu in marchja, nimu un u po parà.