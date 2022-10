Sylvia Cagninacci, Prix Ulysse du 1er roman pour « Des îles et des chiens »

«Pour moi recevoir ce prix est un grand honneur » souligne Sylvia Cagninacci. « Je suis ravie. Je suis en sélection pour d’autres prix mais celui-ci est très important pour moi car décerné par Arte Mare, par un jury corse. C’est un immense cadeau »





Née à Paris, de parents corses, en 1959, Sylvia Cagninacci a suivi des études de lettres avant de travailler dans une agence de communication éditoriale. Elle quitte ce boulot en 2014 pour se consacrer à des travaux plus personnels, puis décide s’installer en Corse, dans le village ou reposent ses parents et leurs parents avant eux. Elle a collaboré à une exposition de photos sur les maisons d’Américains (musée de Corte, 2017), déclinée avec Jean-André Bertozzi dans le livre Palais de mémoire (Albiana, 2019) puis a un film sur les femmes issues de l’émigration marocaine (musée de Bastia, 2018) Sylvia Cagninacci habite en Corse, et c’est là qu’elle situe cette tragédie familiale contemporaine, l’histoire d’un accident. Un roman très noir et cependant rayonnant







« Sur le chemin du col Saint-Jean, le petit Dominique s’aventure. Il a besoin d’air, de hauteur. Au loin, la mer. En contrebas, un village corse ».



L’histoire d’un enfant courageux qui se débat entre des parents qui se déchirent avec passion. Il démonte les rouages de cette infernale machine…



Sylvia Cagninacci ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : « J’ai des projets, toujours en Corse. Mais ce sera autre chose qu’une tragédie, quelque chose de beaucoup plus apaisé ».