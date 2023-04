Sporting : un point de plus à Dijon

Stade Gaston-Gérard, Dijon FCO : 1SC Bastia : 1 (0-0)

Buts pour Dijon : Soumaré (74e), pour Bastia : Salles-Lamonge (58e)

Arbitre : Romain Lissorgue

Avertissements : Thioune (66e), Le Bihan (70e)à Dijon; Ducrocq (38e), Santelli (74e), Kaïboué (90+5) à Bastia





Dijon FCO

Reynet, Coulibaly, Touré, Congré, Joly, Thioune, Marié puis Pi (63e), Jacob puis Soumaré (63e-, Tchaouna puis Fofana (64e), Silva puis Aké (67e), Le Bihan puis Nassi (84e). Entraîneur : Pascal Dupraz





SC Bastia

Placide - Palun, N'Diaye, Kaïboué - Van Den Kerkhof, Ducrocq, Salles-Lamonge, Tavares - Vincent (cap.) puis Bonhert (73e), Santelli puis Bai (83e), Alfarela puis Schur (46e). Entraîneur : Régis Brouard



Comme l'on pouvait s'y attendre, Dijon, qui lutte pour son maintien, a entamé le match à 100 à l'heure.

Dès les premières secondes de jeu, Tchaouna a mis à l'épreuve Placide puis a trouvé le poteau corse : à l'évidence, ce DFCO entendait appliquer la méthode de Dupraz appelé en Côte d'Or pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être.

Mais côté bastiais où on lorgne toujours vers le haut, on n'est pas resté passifs. comme sur ce corner de Kaïboué où l'on a vu Ndiaye dévier de la tête et Alfarela frapper, mais son était contré..

C'était ensuite au tour de Van Den Kerkhof de centrer pour Santelli, mais là encore le portier dijonnais Reynet veillait au grain.

La pluie qui redoublait de violence ne refroidissait les ardeurs corses. En tout cas le SC Bastia, encouragé par une centaine de supporters, ne manquait d'aller inquiéter- son adversaire comme sur ce nouveau centre de Van Den Kerkhof, sur lequel Vincent manquait sa reprise alors que le but était ouvert.

La première période s'est achevée sur une nouvelle opportunité bastiaise après ce centre de Tavares venu de la gauche ponctuée par une reprise de Van Den Kerkhof au second poteau que Congré était tout heureux de contrer.



À la reprise c'était encore Dijon qui avait la meilleure occasion quand Jacob dans la surface bastiaise a talonné pour Le Bihan, mais le tir du Dijonnais passait au-dessus des cages de Placide.

Si comme en début de partie les locaux ont mis du cœur à l'ouvrage, c'est Bastia qui a marqué le premier au terme de cette frappe de Salles-Lamonge qui terminait sa course au fond des filets de Reynet.



À Gaston-Gérard on a bien cru alors que s'en étaient fait des chances locales. Mais en remaniant son équipe Dupraz lui a redonné les moyens de revenir au tableau d'affichage après que Soumaré, se soit joué de Salles-Lamonge puis de Ducrocq et ait frappé des 25 mètres pour abuser Placide qui a eu très chaud un peu plus tard sur une autre frappe de Le Bihan.



Dijon a continué à pousser, mais malgré tous ses efforts jusqu'au coup de sifflet final, il n'a pas réussi à décrocher le succès qu'il espérait…