Sport automobile : Qui succèdera à Romain Buresi, 1er lauréat d’Objectif Rallye ?

2 rallyes Nationaux Corses : Rallye Aiacciu Corsica Suttana en mars et Ronde de la Giraglia en avril

1 rallye du Championnat de France 1ère division Trophée Clio : Rallye d’Antibes Côte d’Azur en mai.

« Le but de cette opération lancée en 2021 et pour 3 ans au moins est de faire découvrir la pratique du sport automobile et notamment des rallyes » explique Lucien Marsicano qui avec deux autres pilotes, Nicolas D’Ulivo et Christophe Casanova, a lancé l’opération. « Il s’agit à travers ces journées, tant à Ajaccio et Bastia, de découvrir et d’aider de jeunes insulaires de moins de 27 ans. Le lauréat est alors aidé et accompagné pour plusieurs rallyes en Corse et sur le continent. Le bilan de la 1édition est plutôt bon avec 115 participants ce qui prouve que la détection est importante chez les jeunes». Les inscriptions .sportauto.corsica sont d’ores et déjà prises (jusqu’au 14 janvier minuit) pour des détections prévues le 28 janvier à Ajaccio (piste Guida Corse, route de Sarrola) et le 29 à Bastia (piste CESR 20 à Biguglia). Elles sont ouvertes aux jeunes, filles et garçon, nés à partir du 1janvier 1996, (27 ans maximum) ayant un permis de conduire B et résident en Corse. Ces journées de détection, sur Clio 5, comprennent un passage d’essai et un passage chronométré le matin, une 2tentative chronométrée étant possible l’après-midi. Un classement est édité en fin de journée. Les meilleurs, les 20% des meilleurs chronos réalisés à Ajaccio et Bastia, se retrouveront pour les ½ finales le dimanche 12 février au matin à Corte (aérodrome). Les 5 meilleurs résultats du classement final seront qualifiés pour la finale de l’après midi à bord de la Renault Clio Rally 5 (avec un coach à leur côté), suivi d’un entretien individuel devant un jury : deux critères désigneront dont le lauréat d’Objectif Rallye : le chrono et la note de l’entretien.Le vainqueur se verra offrir 3 épreuves sur une Clio Rally 5 suivie par la structure Casanova Sport Auto :Le lauréat bénéficiera pour chaque épreuve de la location de la voiture (logement, repas et transport de l’assistance compris), les séances d’essais, les pneus, le carburant, les équipements du pilote et du co-pilote (de son choix), l’inscription aux épreuves. Il bénéficiera aussi d’un programme structuré et encadré par l’équipe d’organisation d’Objectif Rallye, de la structure Casanova Sport Auto, du parrain (un pilote très connu dont le nom sera dévoilé d’ici fin décembre), des coachs pilotage Romain Di Fante (Champion de France Clio Trophée 2021) et mental Amandine Borderi.