"Spettaculu Vivu" : Bastia dévoile son programme culturel pour la saison 2019/2020

" Chi a cultura sia viva, ch'ella campi ! Evviva a cultura in a Corsica sana ! " C'est avec ces mots que Jospeha Giacometti, conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l'éducation et de la recherche a dévoilé le tout nouveau programme culturel de la ville annoncé par la municipalité de Bastia et ses nombreux partenaires.

C’est à l'intérieur de la salle Ghjuvan'Teramu Rocchi du centre culturel Alb'Oru que ces derniers ont dévoilé les plus de 40 spectacles qui devront se dérouler dans les mois à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette programmation éclectique devrait combler les attentes d'un public toujours plus nombreux et varié : musique électro, danse, théâtre, chansons, rien n'a été laissé au hasard afin de séduire le plus grand nombre.



"Les gens recherchent de l'émotion lorsqu'ils viennent dans des endroits culturels" a indiqué Pierre Savelli, tout en se disant "très satisfait" de l'état actuel de l'Alb'Oru et de son activité "même si du travail reste évidemment à effectuer". Le Maire de Bastia s'est ensuite fixé un objectif pour les années à venir, "que Bastia reste la capitale culturelle de la Corse, tout en la faisant rayonner au niveau national et international". Preuve que l'acte est, tant que faire se peut, lié à la parole: la réussite qu'a connu la 5ème édition du Festival "I Sulleoni", en juillet dernier, véritable point d'ancrage du développement culturel de la cité bastiaise.



C'est ensuite au tour de Mattea Lacave, déléguée à la Culture, l'ouverture sur le monde méditerranéen, et à la Langue Corse, de prendre la parole et d'insister sur "la volonté politique du Maire et de ses adjoints afin d'offrir un service culturel digne de ce que l'on peut attendre d'une ville de 45 000 habitants". Le public, présent en nombre durant cette soirée, a pu aussi constater que la moitié des spectacles qui seront représentés sur le territoire seront l'oeuvre de 7 résidences de création locales, "véritable souhait de dynamiser les artistes et créateurs insulaires". A noter également que la 4ème adjointe au Maire a annoncé les projets de réfection du Théâtre municipal et du Conservatoire de Bastia afin "d'offrir aux Bastiais et à la Corse l'accès à la culture qu'ils méritent". Delphine Ramos, Directrice des affaires culturelles, a souligné l'importance de la réussite de Spettaculu Vivu, "véritable pierre angulaire du projet culturel".



Cette cérémonie s'est clôturée par la diffusion d'un clip réalisé par Frédérique Balbinot, Responsable du Théâtre municipal et du centre Culturel Alb'Oru. Ainsi, si cette soirée de présentation a su enchanter le plus grand nombre, l'espoir d'une salle au moins aussi comble est bien présente à l'occasion du 1er spectacle qui aura lieu le 27 septembre prochain : "Acta russe", un projet dramatique créé en collaboration avec des élèves de l'enseignement primaire.