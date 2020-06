Sondage Paroles De Corse – Opinion Of Corsica – C2C Corse : 76% des insulaires favorables au green-pass

Et si cet été nous jouions aux touristes maison ? C’est un tout cas ce que souhaitent près de 70% du panel.

outenir l’économie locale, découvrir sa propre région, impossibilité ou crainte de se rendre à l’étranger, s’évader à moindre coût, quoi que, ou encore par habitude… autant de motivations pour les personnes interrogées qui vont opter pour des vacances et week-end 100% insulaires. Plus précisément, 68% des 35-49 ans et 70% des 50 ans et plus, 76% des CSP-, 73% des partisans nationalistes et 55% des personnes se déclarant proches du Rassemblement National profiteront de la Corse dans tout ses états.



En toute sécurité ?

Le débat n’est peut-être pas encore tranché en France et pour la Corse en particulier mais l’idée d’un passeport sanitaire voire même d’une quatorzaine pour réguler les flux de population semble séduire le panel. Plus de 3/4 des personnes interrogées y sont favorables dont 78% des moins de 35 ans, 80% des habitants de communes rurales et 81% des CSP-. L’adhésion est encore plus forte sous le prisme de la proximité partisane avec 84% des partisans nationalistes, 83% de ceux du Rassemblement National et 80% des militants de droite. Les rangs de LREM et de la gauche complètent le tableau, favorables respectivement à 70 et 73%. La Corse comme destination refuge pour la saison ? Réponse dans quelques jours.



-

Sondage Exclusif Paroles de Corse – Opinion of Corsica – C2C Corse Toute reprise totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète. Étude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 502 personnes représentatifs de la population française âgées de 18 ans et plus. Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 3 à 5 points.