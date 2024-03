Sisco : Un week-end immersif danse et pilâtes

Philippe Jammes le Mardi 26 Mars 2024 à 11:47

L’association Anna Ball’Arte propose ce week-end de Pâques, samedi 30 et dimanche 31 mars, des journées autour du bien-être et de la danse, latine et orientale. Un week-end riche en échanges, en apprentissages, en partage, en convivialité.