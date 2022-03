Sidaction 2022 : plusieurs actions prévues à Ajaccio

Occulté par le Covid-19 pendant les deux dernières années, le virus du Sida est toujours présent en Corse où les nouveaux cas sont en augmentation et les dépistages en baisse.Selon les chiffres de Santé Publique France, en 2020, pendant la crise sanitaire, les dépistages ont baissé d’environ 15 % dans l'Hexagone. Une tendance accentuée sur l'ile, où en deux ans (2020 et 2021) l’association Aiutu Corsu, a effectué moins de 20 dépistages contre les 60 réalisés en 2019. "Ces chiffres s'expliquent avec la diminution des activités de prévention et des actions de dépistage" indique Xavier Renucci, animateur de prévention de l'association Aiuto Corsu qui espère "que le retour du Sidaction et des actions réalisées dans ce cadre soient un excellent moyen de remettre le VIH/Sida sur le devant de la scène."En effet après une édition 2020 annulée et une deuxième, en 2021, en format virtuel, 2022 marque le grand retour du Sidaction en "présentiel" et ce weekend, pendant trois jours, Aiutu Corsu "qui peut compter sur le soutien de ses précieux partenaires" retournera sur le terrain avec l'opération « 1 vente = 1 euro reversé à Sidaction ».Participer est simple. Rendez-vous les 25, 26 et 27 mars 2022 dans plusieurs magasins de la région ajaccienne partenaires du Sidaction. Pour chaque achat effectué chez Aime Fresh Food, Maison Gabriel, Segafredo Baleone, Aux Colonnes Fleuries, le Lamparo, l’EREA, Nymphea Fleurs, Le Lantivy, le LP Finosello et Pierre Boulangeri, un euro sera reversé à la lutte contre le SIDA.Pierre Boulangerie proposera aussi tout au long de la semaine la baguette-ruban du Sidaction. Elle sera mise en vente à 1,50€ et l’intégralité des recettes sera reversée au Sidaction.Vous pouvez aussi faire directement votre don en composant le 110 ou sur le site sidaction.org