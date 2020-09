Sénatoriales - Simon Venturini :"Le sénateur est le représentant d’un territoire et non d’un parti politique"

Mise en place d’une véritable politique fiscale, territoriale forte et incitative pour les commerces, les entreprises et tous les secteurs contribuant au tissu économique dans le rural, de même que pour la construction, la rénovation et l’isolation intégrant l’importance du différentiel de coût causé par le transport ;

Simplification des procédures d’acquisition de maisons à l’abandon pour la création de logements, ainsi que pour les droits de succession afin d’éviter la perte du patrimoine ;

Maintien et développement du service postal hors notion de rentabilité ;

Aide logistique en terme d’ingénierie aux communes pour l’élaboration des PLU et d’une politique environnementale ;

Une politique territoriale de santé à travers un véritable maillage, création de pôles médicaux de proximité par une forte incitation matérielle, financière et fiscale, pour l’installation des soignants et pour l’aide à la médicalisation à domicile ;

N’ayant aucune investiture, n’étant ni politicien, ni cumulard, ni « prête-nom d’un parlementaire » et n’ayant aucun « fil à la patte », c’est en candidat libre que je me présente à cette élection.Je ne suis la porte-drapeau d’aucun parti politique, ma seule ambition est d’être le porte-étendard de nos villages et du rural.Nos villages sont agonisants.Face aux promesses électoralistes et démagogues, priorisons l’action sur le terrain.Le 27 septembre, dans l’isoloir, libérons-nous du carcan des pressions et des promesses utopiques. Votons en Femmes et en Hommes libres en toutes responsabilités dans le seul intérêt de nos villages, de la Corse.