Scan Center, créé par Sages informatique à Ajaccio, la solution de numérisation

Comme nous l’avons définie, la numérisation de documents d’entreprise est laà partir d’un document papier. C’est donc un acte précis. Quant à elle, la dématérialisation est un phénomène global, un processus. L’objectif est de tendre à une production, une consultation et un envoi de documents entièrement numérique. Dans ce contexte-là, le document papier n’a donc plus lieu d’être. Pour ce faire, les documents ne sont pas numérisés, ils sont directement produits au format électronique. C'est toute l'organisation de l'entreprise qui est transformée : les processus sont accélérés, les documents sont signés de manière numérique et l'archivage se fait sur un serveur ou dans le Cloud. De nombreuses solutions de dématérialisation interviennent et se complètent afin que la production, le traitement et la conservation des documents puissent se faire dans un environnement totalement numérique.Grâce au Scan Center et à Zeendoc, vous pourrez passer progressivement à la dématérialisation de vos documents. En effet, Zeendoc est un logiciel de gestion électronique de document (GED) qui vous permettra de disposer, de diffuser et de partager l’information en temps réel avec n’importe qui au sein de votre entreprise (ou en dehors…) et quel que soit votre secteur d’activité. Il fait gagner en productivité, archive et sécurise tous les documents, de quelle que nature qu’ils soient, en accord avec la réglementation. On pourrait comparer la solution à un grand classeur numérique ou une grande armoire virtuelle mais la plupart de nos utilisateurs le qualifient d’assistant personnel au quotidien car il fait bien plus que du stockage !