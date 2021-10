Sarrola-Carcopino : nouveau siège et ambition nouvelle pour la MSA de Corse

Difficulté d’accès, de parking, vétusté. Le nouvel emplacement solutionne les problèmes rencontrés par l’ancien, situé en centre-ville ajaccien. Objectif : offrir un cadre de travail plus agréable à ses 80 employés sur site et être plus proche des zones rurales. La proximité est d’ailleurs « le but du guichet unique de la MSA », explique Alex Murghi, son premier vice-président. Grâce à lui elle accompagne ses adhérents de la naissance jusqu’à la retraite pour les prestations santé, famille, retraite, accident du travail et maladie professionnelle. Elle assure également le recouvrement, les cotisations, la médecine du travail, la prévention des risques professionnels et l’action sanitaire et sociale.Pour être au plus près de ses adhérents dans les territoires ruraux, la MSA a utilisé en Haute-Corse le camion France Services. Il a sillonné les routes de villages pour se rendre directement chez les adhérents.« C’est ça l’avenir, explique Alex Murghi, allez directement chez les gens, en camion ou grâce au numérique ».