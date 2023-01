Santé : FO Santé Bastia dépose un préavis de grève illimitée

« La Fédération FO des personnels des services publics et des services de santé a décidé de déposer un préavis de grève illimitée face à la situation actuelle très fortement dégradée et face aussi à l’absence de perspectives d’amélioration due à l’inertie des décisions gouvernementales », explique Pierre-Paul Ugolini de FO Santé Hôpital de Bastia, 2e syndicat de l’établissement derrière le STC.

Au 1er rang des revendications, les conditions de travail. « Elles sont inacceptables et sont subies par l’ensemble des agents de la fonction publique. On milite pour un changement radical de politique de santé pouvant permettre à courte échéance, comme sur le plus long terme, d’entrevoir la sortie de cette spirale infernale du manque de moyens et répondre dignement et en sécurité au public reçu dans nos établissements ».

Et le syndicat de pointer du doigt les services des urgences débordés ou carrément fermés dans certains territoires, les centres du 15 saturés, limitant fortement l’accès aux soins et le manque d’attractivité des métiers de la santé et les nombreuses démissions démontrant l’épuisement des professionnels.

Dénoncé aussi le fait que 30% des élèves des écoles paramédicales qui arrêtent leurs études par écœurement ou découragement au regard des mauvaises conditions de travail à l’hôpital. Ou bien la fuite en avant et l’énième renoncement à une loi grand Âge ambitieuse pour faire face dignement au vieillissement de la population

Montrés encore du doigt "le secteur de la psychiatrie, de la protection de l’enfance, et du handicap en grande souffrance et le manque de médecins, récurrent, alors que la pyramide des âges est connue depuis longtemps et que la démographie médicale est inexorablement en déclin depuis de très nombreuses années sans que les gouvernements successifs n’aient pris la mesure du drame que nous subissons aujourd’hui."





Des revendications spécifiques à la Corse ?

«Sur le plan local, FO Santé revendique un hôpital neuf pour la Haute-Corse, adossé en national à un plan Marshall de la santé inscrit dans un cadre pluriannuel de recrutement de plus de 200 000 agents dans les secteurs sanitaires, social et médico-social. En ce qui concerne la construction d’un nouvel hôpital à Bastia, des discussions ont déjà été engagées depuis plusieurs. Ce serait la meilleure solution plutôt que de vouloir moderniser l’actuel ».

Pour FO, le temps où ce gouvernement portait aux nues les hospitaliers lors de la crise sanitaire où ceux-ci devaient faire face aux virus sans masques et protections individuelles est bien loin.

« Voilà pourquoi notre Fédération, forte de l’inaction et de la mise en danger par le gouvernement de nombre de patients et d’agents hospitaliers épuisés, appelle à une grève illimitée pour toute la Fonction publique Hospitalière », conclut Pierre-Paul Ugolini.

FO qui annonce aussi une grande mobilisation intersyndicale, jeudi prochain à Bastia, contre la réforme des retraites.

En vidéo Pierre-Paul Ugolini de FO Santé hôpital de Bastia