Santa Lucia di Moriani : quatre jours sans parler pour se ressourcer et retrouver le bien-être

«En Corse rien n’existe de ce type et personnellement j’ai du aller sur le continent pour tester tous les bienfaits de la méditation. Aussi j’ai aujourd’hui envie de témoigner et de rendre aux autres ce que la méditation m’a procurée : un bien-être intense». C’est suite à de douloureuses épreuves que Valérie Frémondière a découvert l’EFT, Emotional Freedom Technique, ou l’acupuncture sans aiguilles, juste avec les doigts. Au bord du gouffre, il y a quelques années, elle est aujourd’hui rayonnante et c’est ce bien-être salvateur qu’elle veut transmettre notamment à travers des stages*. «Ma formation m’a apporté deux choses : l’expérience en tant que coach et en tant que coachée de cette technique qu’est l’EFT. Cela me conforte dans ma légitimité à aider les gens, à se libérer de leurs vieux démons pour retrouver, joies, légèreté, confiance et estime de soi et de vivre dans l’énergie d’Amour inconditionnel ».«L’EFT est une technique qui vise à libérer des blocages inconscients et à canaliser les émotions négatives du quotidien, ou celles liées au futur, dans le but d’alléger la souffrance psychique ou émotionnelle » explique Valérie. «Traumatismes anciens, peurs diverses, gestion du stress, troubles alimentaires, addictions, voilà quelques exemples de problèmes que l’EFT peut aider à résoudre. L’EFT peut s’avérer efficace pour les personnes qui souffrent de dépression, d’insomnie ou de trouble de la fertilité. Elle peut aussi permettre de se débarrasser d’une phobie liée à un évènement traumatisant. Pour les enfants, elle est utilisée dans les cas de terreurs nocturnes ou d’énurésie ». Afin de partager son expérience et les bienfaits de la méditation, Valérie Frémondière organise pour la première fois un stage de Méditation en silence Vipassana. Vipassana est l’une des techniques de méditation les plus anciennes de l’Inde. « Vipassana veut dire-explique notre coach. «On commence par observer la respiration normale et naturelle afin de concentrer l’esprit. Une fois l’attention aiguisée, on procède à l’observation de la nature changeante du corps et de l’esprit, faisant ainsi l’expérience des vérités universelles de l’impermanence, de la souffrance et du non-soi. Pour moi la technique a été révolutionnaire ». Ce stage (places limitées) qui se déroulera du 10 au 14 novembre à Sainte Lucie de Moriani, en Costa Verde, les pieds dans l’eau, mettra le public en intériorisation, une méditation sans prononcer un mot pendant 4 jours. «Les séances, de 5 heures à 21h30, seront entrecoupées de marches, promenades ou séances de yoga mais toujours dans le plus grand silence. La synergie de groupe porte les gens dans ces séances. Toutes les choses enfouies en vous remontent et s’évacuent à cette occasion. En fait, la méditation et le silence mettent en pause le mental pour libérer le négatif enfoui».Ce stage se déroule sur le principe du don, donc gratuit à la base. Seuls les frais d’hébergement en pension complète (moindres pour ces 4 jours) sont à la charge du stagiaire (Attention places limitées).Un autre stage de 10 jours est également prévu en fin d’année.Epanouie, libérée, Valérie Frémondière pourra aussi vous parler du jeûne intermittent. «Cela consiste à mettre son estomac en pause durant 14 heures, en fait du repas du soir à celui du midi suivant. Cela apporte énergie, vitalité, joie, positivité ».V. Frémondière va aussi se former auprès d’Eric Laudière, acupuncteur et thérapeute réputé, à la Constellation familiale. «C’est tout simplement votre arbre généalogique représenté dans l’espace, grandeur nature, à l’aide de figurants. Nous avons alors, telle une crèche vivante, la représentation physique et mouvante d’un arbre généalogique, une manière de travailler les liens transgénérationnels in situ, à chaud » explique notre coach qui va aussi se former aux Cercles du pardon, un processus qui permet d’arriver à pardonner à soi-même. Ça libère la bonne humeur, l’énergie positive. Et là aussi cela n’existe pas en Corse et c’est dommageable».En cette période de crise sanitaire, qui dure et perdure, avec les effets négatifs sur le corps et le mental qui lui sont liés, ce peut-être une excellente thérapie naturelle, même si ne pas parler durant 4 jours peut paraitre difficile à certains. Mais le bien-être est peut-être à la clé. A côtoyer Valérie Frémondière on peut en être convaincu.