Rugby régionale 2 : Une finale 100% corse

Parce que le rugby c’est de la passion à l’état pur.

C’est de l’engagement et de la fureur, mais c’est aussi un sport d’envolées et de beauté du geste.

C’est pour cela qu’on aime le rugby.

Parce que l’on ne triche pas quand on rentre sur le terrain.

Quand on rentre sur le terrain, il ne s’agit pas de se vautrer à mauvais escient.

Les coups se voient, car ils marquent les corps et parfois les esprits.

C’est l’un des rares sports où le vainqueur reconnaît le vaincu et où celui-ci est applaudi par celui qui l’a battu.

Alors oui il y a des travers. Bien entendu, les âmes sensibles pourront toujours disserter.

Mais p… que c’est beau dans un monde blanc et lisse, il y a ce sport de voyous pratiqué par des gentlemen où l’engagement est réel.

Là où certains ne mettraient pas le début du petit doigt, d’autres y vont tête la première, juste pour être avec le copain pour lui dire qu’il n’est pas seul dans le combat.

Au-delà d’un sport… une philosophe de vie.

Une fois la fureur passée, il reste la belle troisième mi-temps.

Celle où tout est passé et où tout est possible.

Explorer les chemins possibles, n’est-ce pas l’essentiel de la vie ?