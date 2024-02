Rugby régional : Lucciana sauve l'honneur

En effet, seul le RC Lucciana a sauvé l'honneur insulaire en R1 en atomisant Saint-Laurent du Var sur la marque très ample de 56 à 11. Succès bonifié pour les Luccianais qui s'ancrent encore plus dans le milieu de tableau.



A l'inverse, toujours en R1, Isula XV a chuté dans son fief de Lecci face à Digne 32 à 26 non sans avoir démérité. Dans le championnat de Régionale 2, les deux équipes corses étaient confrontées aux leaders de la Poule 1 et de la Poule 2.



Le RC Ajaccio a été battu à domicile par Orange 24 à 13 au terme d'un match de bonne facture. En Poule 2, Bastia XV se déplaçait à Six-Fours. Les Bastiais ont pris la marée en étant largement battus 54 à 15.