Rugby régional - Le CRAB renoue avec le succès face à Isula XV

Un match important pour les Balanins qui devaient mettre fin à une série de trois défaites consécutives. Et cela a été chose faite dans la mesure où le CRAB s'est imposé 33 à 17 face aux Insulaires et retrouve de la même manière le chemin du succès. Un chemin inverse pour les Luccianais qui après avoir battu Saint-Saturnin et justement le CRAB se rendaient sur le terrain des Pennes-Mirabeau. Un déplacement qui s'est soldé par une défaite 28 à 12. Fin de série donc pour les Luccianais de David Pocq.





En Régionale 2, au sein de la Poule 1, RC Ajaccio recevait Monteux et les joueurs de Jérôme Torre se sont imposés difficilement 28 à 22. Les Ciel et Blanc solidement ancrés au milieu de tableau.

Pour sa part Bastia XV n'a pas joué face à Sanary, dans la Poule 2, les Varois ont, effet, déclaré forfait. Bastia XV demeure, de fait, quatrième de sa poule.