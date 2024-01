Rugby jeunes : Succès de la journée des EDR à Lecci

C'est au stade intercommunal de Lecci où les clubs de Bastia XV, Lucciana, Ventiseri, Lumiu, mais aussi la relève du Valincu, celle du RC Ajaccio et logiquement les jeunes licenciés de Porto-Vecchio se sont donnés rendez-vous ce samedi 13 janvier. Une journée placée sous le signe des confrontations dans la mesure où les rencontres ont constitué l'essentiel du programme avec des matches à 5 contre 5 en U8, sept contre contre sept en U10 et enfin des joutes à dix pour les plus grands.

Ce regroupement placé sous l'égide de la Ligue Corse de Rugby était dirigé par Gérald Pescheux référent régional des écoles de rugby. Le prochain rendez-vous dans le Grand Sud est fixé au 23 mars sur la pelouse synthétique du stade de Foci à Sartène.